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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Двойка» с Джеймсом Франко отхватила третий сезон у HBO

Надо отдать должное HBO — невзирая на недавний скандал, разгоревшийся вокруг сексуальной жизни Джеймса Франко, канал не только не избавился от центрального персонажа (привет, Netflix), но и отвалил порнодраме «Двойка» ещё один сезон. Правда, на сей раз — последний.

Проект создателей «Прослушки» Джорджа Пелеканоса и Дэвида Саймона повествует о тяжёлых трудовых буднях работников секс-индустрии Нью-Йорка в период её расцвета, за которым последовали эпидемия ВИЧ и кокаиновый бум.

Помимо Франко в сериале трудятся Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие. Пелеканос, Саймон, Франко и Джилленхол также выступают исполнительными продюсерами вместе с Ниной Кострофф-Нобл, Ричардом Прайсом и Марком Генри Джонсоном.

Премьера второго сезона состоялась 9 сентября.

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Двойка
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