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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Disney XD продлил «Утиные истории» на третий сезон

До премьеры второго сезона ещё без малого месяц (первая серия выйдет 20 октября), а телеканал Disney XD уже продлил мультсериал «Утиные истории» на третий сезон. По этому случаю выпущен забавный видеоролик с участием голосов трёх братьев и утомлённого их безалаберностью дядюшки.

Обновлённая версия культового анимационного сериала повествует о череде невероятных приключениях сказочного богатого ворчуна Скруджа Макдака, его родственничков Хьюи, Луи, Дьюи и Дональда Дака, а также других неизменных участников сплочённой команды: пилота Зигзага Маккряка, домоправительницы миссис Клювдии и её внучки Поночки.

В команду озвучивания входят Дэвид Теннант, Дэнни Пуди, Бобби Мойнахан, Бен Шварц, Кейт Микуччи, Токс Олагундойе и Бек Беннетт, а также Тони Ансельмо, Лин-Мануэль Миранда, Эллисон Дженни, Марго Мартиндейл, Пол Ф. Томпкинс, Кимико Гленн, Джим Раш, Джош Бренер, Кит Фергюсон, Эрик Бауза и Кори Бёртон.

Исполнительным продюсером выступает Мэтт Янгберг («Юная Лига Справедливости»), художником-постановщиком — Шон Хименес («Гравити Фолз»). За производство отвечает Disney Television Animation.

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Утиные истории
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