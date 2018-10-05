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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Тайка Вайтити вошёл в команду режиссёров «Мандалорца»

Ни дня без новостей о «Мандалорце». Крупнобюджетный сериал по вселенной «Звёздных войн» рассекретил список своих режиссёров. Слух о вовлечении в проект Дэйва Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы») оказался правдив — он снимет открывающий эпизод. Режиссёрами остальных серий значатся Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард (да, она самая) и некий Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»).

Официально подтверждено, что местом действия является планета Мандалор на Внешнем кольце, а события развернутся после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это история о скитаниях одинокого стрелка по дальним уголкам галактики, куда не распространяется власть Новой Республики.

Джон Фавро отвечает за сценарий, а также значится исполнительным продюсером проекта наряду с Филони, Кэтлин Кеннеди, Колином Уилсоном и Карен Гилкрист. Старт съёмок официально объявлен.

Премьера сериала состоится на потоковом сервисе Disney, который начнёт свою работу следующей осенью.

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Мандалорец
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