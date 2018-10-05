«Начало» — трейлер научно-фантастического триллера

Видеосервис YouTube Premium опубликовал трейлер 10-серийного научно-фантастического триллера «Начало» и заодно объявил дату выхода сериала. Крупнобюджетная многосерийная постановка британско-китайского производства стартует 14 ноября.

Это история о группе незнакомцев, оказавшихся на следующем к удалённой планете космическом корабле. В месте прибытия землянам предстоит начать новую жизнь. Брошенные на произвол судьбы пассажиры вынуждены довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.

В проекте задействованы Том Фелтон, Наталия Тена, Сен Митсуджи, Нора Арнезедер, Фрэйзер Джеймс, Филипп Кристофер, Мэделин Хорчер и Шиван Каллен.

Первый сезон срежиссировал Пол У. С. Андерсон («Обитель зла», «Мушкетёры»). Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Мика Уоткинс («Счастливчик»). В производстве участвуют Midnight Radio, Sony Pictures Television и Left Bank Pictures.