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«Харли Квинн» — превью мультсериала для потокового сервиса DC Universe

Нью-Йоркский «Комик-Кон» представил публике превью суперзлодейского анимационного сериала «Харли Квинн» для потокового сервиса DC Universe. Дата премьеры пока неизвестна.

Мультсериал сосредоточится на попытках Королевы Аркхэма с чёрным юмором и человеческими жертвами попасть в верхушку Легиона Гибели — извечного противника Лиги Справедливости и Бэтмена. Превью же демонстрирует общий настрой, передаёт привет Дэдпулу, шутит про мрачность DC и проходится по диванным критикам, не забывая про бэт-камео.

Как бы Марго Робби не любила свою чокнутую ипостась, сыграть её везде не получается, так что анимационная Харли Квинн заговорит голосом Кейли Куоко («Теория большого взрыва»).

Её заклятую подружку Памелу Айсли, более известную как Ядовитый Плющ, озвучивает Лэйк Белл («Тайная жизнь домашних животных»). Если будете смотреть в оригинале, услышите знакомые голоса Кристофера Мелони («Хэппи!»), Джейсона Александера («Красотка»), Алана Тьюдика («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли») и других.

Берегитесь обломков четвёртой стены:

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