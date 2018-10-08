Телеовощи. Выпуск 251: Звуки из ада

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:58 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:15 —
|«Крутые парни» — 1x01 (премьера)
|05:13 —
|«Бог меня зафрендил» — 1x01 (премьера)
|11:19 —
|«По соседству» — 1x01 (премьера)
|14:25 —
|«Счастливы вместе» — 1x01 (премьера)
|20:05 —
|«Пожарная часть 19» — 1x01 (премьера)
|24:45 —
|«Во тьму» — 1x01 (премьера)
|31:22 —
|«Хорошее место» — 3x01—02 (премьера сезона)
|37:13 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x03
|46:18 —
|«Ты» — 1x04
|51:22 —
|«Достать коротышку» — 2x09
|01:03:22 —
|«Железный кулак» — 2x04
|01:15:32 —
|«Нетипичный» — 2x04
|01:21:11 —
|«Принц драконов» — 1x03
|01:34:17 —
|«Игроки» — 4x08
|01:39:03 —
|«Джек Райан» — 1x05
|01:43:08 —
|«Судная ночь» — 1x05
|01:51:49 —
|«Аванпост» — 1x10 (финал сезона)
|02:05:23 —
|«Декларация» — 1x02
|02:11:39 —
|«Тюдоры» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|02:20:10 —
|«Дирк Джентли» — 1x01 (впечатления Льва)
|02:31:11 —
|«Супергёрл» — 3x22 (впечатления Юрия)
|02:37:35 —
|«Звёздный путь» — 2x12 (впечатления Юрия)
|02:48:07 —
|«Вероника Марс» — 2x17 (впечатления Михаила)
|03:00:59 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Хороший коп» — 1x02
|01:09 —
|«Господин посредник» — 1x02
|01:29 —
|«Майянцы» — 1x05
|04:27 —
|«Булл» — 3x01
|12:52 —
|«Южный парк» — 22x02