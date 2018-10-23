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Первоисточник: www.antyradio.pl Прямая ссылка на новость:
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Netflix лишился идеального Ведьмака из-за забывчивости Михала Жебровского

Польский актёр Михал Жебровский, исполнивший главную роль в фильме «Ведьмак» 2001 года и годом позже в одноимённом сериале, вполне мог пополнить свой послужной список ещё одним проектом. Как выяснилось, Netflix предложил актёру пройти пробы на роль в новом «Ведьмаке», но Жебровский забыл вовремя отправить свою запись. Видимо, был занят более важными делами (в духе Геральта — ну, вы понимаете). Опомнился он на день позже, но неумолимый стриминг-гигант даже не стал рассматривать его кандидатуру.

Жебровский, похоже, не сильно расстроился и разместил в своём фейсбуке забавное фото себя с усами в костюме Супермена.

Мне 46 лет, и 130 съёмочных дней с мечом Ведьмака — более чем достаточно для одной жизни. Я рад, что «Ведьмак» оказался в руках профессионалов. Американцы зарабатывают огромные деньги на этом бизнесе, а потому редко ошибаются с выбором.

 
Михал Жебровский, Геральт со стажем
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