В декабре на Netflix выйдет рождественский спецэпизод «Леденящих душу приключений Сабрины»

Поклонникам «Леденящих душу приключений Сабрины» приятно будет узнать, что они смогут побаловать себя просмотром новой истории в преддверии католического Рождества. 14 декабря на потоковом сервисе Netflix выйдет праздничный спецэпизод сериала под названием «Сказка Середины зимы».

Серия расскажет о том, как Церковь ночи наряду с остальными ведьмовскими ковенами отмечает Йоль, праздник зимнего солнцестояния — самую длинную ночь в году, когда домочадцы собираются у праздничного камина, распевают языческие гимны и рассказывают друг другу страшилки. Но подобные торжества — это ещё и время для гостей, долгожданных и незваных. Никогда не знаешь, кто или что может свалиться к тебе в дом через каминную трубу.

В экранизации одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие.

Агирре-Сакаса лично занимается сценарием и выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти (вселенная «Стрелы») и Сарой Шехтер. Производством заведует Warner Bros. Television. К слову, съёмки второго сезона атмосферной мистической драмы о юной полуведьме в самом разгаре. Продолжение выйдет на экраны в следующем году.