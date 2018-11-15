Злодей из «Сорвиголовы» готов променять Marvel на DC

Винсент Д'Онофрио, в очередной раз продемонстрировавший, насколько он органичен в образе злодея, не горит желанием менять амплуа. А вот вселенную — легко. Отвечая в твиттере на вопрос, кого ещё он хотел бы сыграть в «Сорвиголове», актёр внезапно выдал свою крайнюю заинтересованность в роли дисишного Лекса Лютора.

Правда, ему придётся встать в очередь за Николасом Кейджем, Майклом Розенбаумом («Тайны Смолвиля») и, разумеется, Джесси Айзенбергом, чётко обозначившим свои притязания на эту роль. Впрочем, учитывая масштабную перезагрузку вселенной с заменой как минимум двух центральных фигур, вряд ли Айзенберг может всерьёз рассчитывать, что застолбил Лютора за собой.

Позже под натиском шокированных фанатов Д'Онофрио с темы съехал — мол, пошутил (неудачно). В своё время он ненавязчиво намекал, что не прочь сыграть Кингпина в одном из фильмов про Человека-паука, и даже раскатывал губу на собственный спин-офф на Netflix. Но безуспешно. Может, решил таким образом подтолкнуть марвеловских боссов к единственно верному решению?