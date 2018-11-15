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Автор романов признал, что Том Круз плохо подходил на роль Джека Ричера

Том Круз лишился франчайза «Джек Ричер». Автор серии романов Ли Чайлд в интервью BBC News признался, что продал права телевизионщикам, где первоисточнику пообещали классный перезапуск.

Ещё автор поднял старую тему про то, что Круз всегда был сомнительным Ричером, потому что в книгах главный герой — натуральный амбал:

Я с большим удовольствием работал с Томом. Он по-настоящему весёлый малый. Но читатели, конечно, правы. Размеры Ричера действительно важны и являются частью характера и образа. Когда Джек входит в комнату, окружающие его люди сразу начинают немножко нервничать; идея ведь в этом. Круз, несмотря на весь свой талант, не обладал нужными физическими данными.

Именно поэтому Чайлд решили отменить фильмы и перебраться на какой-нибудь потоковый сервис. Писатель также хочет попросить помощи у всех недовольных Томом Крузом в кастинге правильного актёра. Ребут же, надо найти идеального парня.

К сожалению, автору не хватило смелости признать, что сиквел оказался страшным говном, поэтому, скорее всего, надо уходить в сериалы. И дело не в малых габаритах Тома.

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