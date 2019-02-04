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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Рассказ служанки» — тизер третьего сезона

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер третьего сезона «Рассказа служанки». Даты возвращения у сериала, осыпанного всевозможными теленаградами, пока нет — продолжение до сих пор находится в производстве.

События антиутопии по одноимённому роману Маргарет Этвуд разворачиваются в тоталитарном государстве Гилеад, население коего сокращается из-за катастрофического снижения рождаемости. Оффред (Элизабет Мосс) — одна из немногих, кто в состоянии выносить ребёнка, — направлена в лагерь для служанок, рожающих потомков власть имущим. Главная героиня намерена не только выжить в мире тотального надзора, но и разыскать отнятую у неё дочь. Невзирая на все тяготы и препятствия, Оффред идёт к своей цели.

В сериале также снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли и другие. В третьем сезоне к актёрскому ансамблю присоединились Кристофер Мелони и Элизабет Ризер.

Шоураннером и главным сценаристом выступает Брюс Миллер («Сотня»); он же числится исполнительным продюсером проекта наравне с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэниелом Уилсоном, Фрэнком Сиракузой и Айлин Чайкен. Производство курирует MGM Television.

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Видео Рассказ служанки
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