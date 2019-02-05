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Первоисточники: deadline.comwww.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Легиона» станет для сериала последним

О сериале «Легион» ничего не было слышно с июня, когда объявили о его продлении на третий сезон. И вот в ходе зимнего пресс-тура TCA глава кабельного канала FX Джон Ландграф заявил, что грядущий сезон станет для сериала финальным, как того всегда хотел его создатель Ной Хоули. Третий сезон стартует весной или в начале лета.

Супергеройская драма — авторская интерпретация марвеловского комикса Криса Клэрмонта и Билла Сенкевича — рассказывает крайне запутанную историю жизни Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс), мутанта с целым арсеналом сверхспособностей. Невероятные приключения признанного шизофреником Дэвида начинаются, когда в психиатрической лечебнице он встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер), а после одного странного происшествия убеждается, что видения и голоса в его голове реальны.

Помимо Стивенса и Келлер в сериале снимаются Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт и Навид Негабан. В третьем сезоне анонсировано появление родителей главного героя: отца — Профессора Икс в исполнении Гарри Ллойда — и матери по имени Габриэль, которую сыграет Стефани Корнелиуссен.

Хоули выступает сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером проекта. В исполнительных продюсерах состоят Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производство контролируют Marvel TV и FX Prods.

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Легион
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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