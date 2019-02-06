«Королевы крика» близки к возвращению на экраны

Для всех ценителей таланта Эммы Робертс и других стервоз из «Королев крика» забрезжил робкий лучик надежды. Создатель отменённого после двух сезонов комедийного хоррора Райан Мёрфи в своём инстаграме решил посоветоваться с подписчиками относительно возможного продолжения сериала.

В последнее время очень многие спрашивали меня о перезапуске или продолжении «Королев крика» (покойтесь с миром, вы ушли слишком рано). Эмма Робертс, Билли Лурд, Лиа Мишель и я размышляли об этом. Вопрос в том, должен это быть мини-сериал из шести эпизодов или фильм. И кого ещё стоит вернуть? Буду рад вашим мыслям. Столько вопросов…

Интересно, что Гэри Ньюман — тогдашний президент телеканала FOX — вину за закрытие свалил именно на Мёрфи. И неприлично низкие рейтинги вроде как были ни при чём. Очевидно, за два года многое поменялось — как минимум место работы мастера антологий, после 15 лет плодотворной работы променявшего 20th Century Fox TV на Netflix.

Как бы новый дом не пришлось подыскивать и другим проектам режиссёра. Исполнительный директор кабельного канала FX Джон Ландграф сообщил, что у Мёрфи нет задумки для уже анонсированного второго сезона антологии «Вражда». Изначально он планировался под историю принца Чарльза и принцессы Дианы, а на главные роли почти утвердили Мэттью Гуда и Розамунд Пайк. Однако ещё в августе от идеи было решено отказаться из-за проблем со сценарием.

Чуть лучше, хоть и не намного, обстоят дела с «Американской историей преступлений». Вроде как в разработке находятся сразу несколько идей, однако какой-либо определённости относительно даты выхода нового сезона нет. Уже точно не увидят свет давным-давно анонсированные части про ураган Катрина и Монику Левински. Что касается последней, Мёрфи заявил, что лишь сама Левински имеет право рассказывать свою историю, однако та участвовать в создании сериала отказалась.