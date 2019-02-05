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«Реальные упыри» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал FX выкатил полноценный трейлер 10-серийной комедии «Реальные упыри» и наконец-то сообщил точную дату премьеры — телевизионный ребут одноимённой полнометражной мокьюментари стартует 27 марта.

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света. В актёрском составе значатся Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и Марк Прокш.

Авторы полнометражного оригинала поработали над пилотом: эпизод снял Тайка Вайтити по сценарию Джемейна Клемента; оба состоят в команде исполнительных продюсеров проекта.

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