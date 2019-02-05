Съёмки четвёртого сезона «Фарго» начнутся в конце года

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ходе зимнего пресс-тура TCA стало известно, что четвёртый сезон «Фарго» уйдёт в производство в декабре. Глава кабельного канала FX Джон Ландграф сообщил, что успел ознакомиться с первыми сценарными наработками и остался доволен, а создатель антологии Ной Хоули как раз усиленно работается над текстом.

События свежей телеглавы разворачиваются в 50-х годах, когда на север США обрушиваются две мощные волны мигрантов. В Нью-Йорк и Чикаго прибывают итальянцы, а из южных штатов страны — афроамериканцы. Между приезжими разгорается настоящая битва за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются шаткого мира — итальянцы и афроамериканцы сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, скрепляя сделку обменом старшими сыновьями.

В августе возглавивший актёрский состав четвёртого сезона Крис Рок сыграет главу клана, по условиям договора отдавшего своего старшего сына врагу и вынужденного воспитывать чужого первенца как своего собственного.

Хоули выступает в качестве шоураннера, сценариста и режиссёра проекта. Производство курируют MGM Television и FX Productions. Премьера запланирована на вторую половину 2020 года.