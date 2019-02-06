Вселенная «Ходячих мертвецов» размножится с помощью женщин

Недавно руководство канала AMC принялось расширять вселенную сериала «Ходячие мертвецы» за счёт телефильмов и побочных сериалов, и это даже несмотря на летящие вниз рейтинги. Поклонники тут же начали гадать, что будет дальше, ну а актёры сериала — стабильно подливать масла в огонь их фантазий. То Джеффри Дин Морган поведает про сольник злодея Нигана, то теперь Лорен Коэн думает о том, что «Ходячие» дозрели до женского спин-оффа.

При этом актриса на пару с Эндрю Линкольном давненько не появлялась в сериале. В середине сезона произошёл сюжетный скачок во времени, в котором её героиня Мэгги уехала жить в другую общину, взвалив проблемы Хиллтопа на плечи Иисуса (Тома Пэйна) и всех тех, кто пока не сбежал из сериала. Так что о присутствии её персонажа говорят лишь редкие письма и упоминания в диалогах: мол, она ещё жива, просто созерцать её здесь и сейчас вы не можете.

Сейчас Коэн исполняет главную роль в сериале «Виски Кавалер» (премьера в конце февраля), поэтому заманить её обратно в «Ходячих мертвецов» могут либо очень большой гонорар, либо отдельный сериал, где у неё единственной будет главная роль. Так недавно поступили с Эндрю Линкольном: тот ушёл из сериала, чтобы быть поближе к семье, и даже написал об этом слезливое письмо фанатам, а уже через пару месяцев сидел и подписывал контракты на съёмки в сразу трёх полнометражных фильмах о зомби. Семья семьёй, а премьера «Ходячих мертвецов» по расписанию.

Нынешняя ситуация у проекта такая: основанный на комиксах Роберта Киркмана сериал 15 апреля текущего года закончит свой девятый сезон, а уже 7 октября вернётся на экраны с десятым. В промежутке между сезонами по традиции будет выходить сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», для него это будет пятая телевизионная ходка. Когда ждать новых проектов по вселенной, неизвестно. Может быть, вообще ничего не выгорит и актёры зря сотрясают воздух.