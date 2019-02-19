Колин Фаррелл сыграет безжалостного китобоя в триллере «Северные воды» от BBC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

BBC берётся за телевизионную экранизацию романа «Северные воды» (The North Water) Иэна Макгуайра и уже нашёл исполнителя одной из главных ролей — кастинг-лист четырёхсерийного триллера возглавил Колин Фаррелл («Фантастические твари и где они обитают»).

События мини-сериала разворачиваются в конце 1850-х годов. Опальный военный хирург Патрик Самнер отправляется судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл), чьи жестокость и аморальность помогают ему выживать в окружающей его реальности. Так,

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пытаясь сбежать от ужасов прошлого, Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата. В поисках искупления он ведёт суровую борьбу за выживание в арктической пустыне.

На роль Самнера также планируют подыскать актёра с громким именем.

Сценарной адаптацией и режиссурой займётся Эндрю Хэй («45 лет», «ОА»). За производство отвечают See-Saw Films и Rhombus Media. Съёмки начнутся осенью.