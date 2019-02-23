«Барри» — трейлер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил полноценный трейлер второго сезона чёрной комедии «Барри», а также определился с датой возвращения сериала на телеэкраны — премьера продолжения состоится 31 марта.

В центре истории — бывший морпех Барри (Билл Хейдер), за скромную плату работающий наёмным убийцей где-то на Среднем Западе. Метающий завязать киллер отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ, и эта поездка становится судьбоносной — Барри знакомится с миром театра, который, как он считает, наконец-то поможет его жизни обрести смысл. Однако прошлое не отпускает Барри, и ему приходится совмещать свою «основную профессию» и новое захватывающее хобби.

В основном актёрском составе сериала состоят Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер. Хейдер («Оно 2») режиссирует сериал по собственному сценарию, над которым трудится в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.