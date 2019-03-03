Новые сериалы 4–10 марта

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Netflix

Тони был счастливым человеком, пока не пережил страшную потерю. Внезапная смерть жены изменила жизнь главного героя и его самого — от добродушного, участливого парня не осталось и следа. Тони решил наказать этот жестокий мир, отныне поступая только так, как хочется ему. Но наплевательское отношение к себе и остальным не мешает окружающим пытаться помочь тому старому-доброму Тони, которого они помнят.