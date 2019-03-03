Новые сериалы 4–10 марта

Неделя отметится тремя многосерийными премьерами и возвращением пары-тройки уже известных зрителям проектов. Двух новичков представит Netflix: мистический триллер «Орден» и авторскую комедию Рики Джервэйса «После смерти». За третьего дебютанта — наркоманскую комедию «Сегодня апокалипсис» — отвечает канал Starz.
Понедельник, 4 марта
драма, триллер, детектив
В ролях Крис Пайн, Индиа Айсли, Джефферсон Мейс, Юл Васкес, Джастин Корнвэлл, Дилан Смит
Создатель Сэм Шеридан, Пэтти Дженкинс
Мини-сериал от кабельного канала TNT завершится шестым эпизодом под названием Queen's Gambit, Accepted.
Четверг, 7 марта
фэнтези, ужасы
В ролях Джейк Мэнли, Сара Грэй, Мэтт Фрюэр, Сэм Трэммелл, Макс Мартини, Адам Димарко
Создатель Дэннис Хитон, Шелли Эриксен
Это история о первокурснике колледжа Джеке Мортоне, принятом в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит главного героя с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.
комедия
В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль
Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз
Протагонист — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек, которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников.
драма
В ролях Реге-Жан Пейдж, Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Кёртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит
Создатель Пол Уильям Дэвис
Процедурал повествует о команде юристов из Нью-Йорка, работающих в качестве адвокатов и государственных обвинителей федерального суда над самыми громкими делами в стране. Повествование сосредоточено на профессиональной и личной жизни главных героев.
Пятница, 8 марта
комедия
В ролях Рики Джервэйс, Дэвид Брэдли, Том Басден, Рошин Конати, Керри Гадлимен, Эшли Дженсен
Создатель Рики Джервэйс
Тони был счастливым человеком, пока не пережил страшную потерю. Внезапная смерть жены изменила жизнь главного героя и его самого — от добродушного, участливого парня не осталось и следа. Тони решил наказать этот жестокий мир, отныне поступая только так, как хочется ему. Но наплевательское отношение к себе и остальным не мешает окружающим пытаться помочь тому старому-доброму Тони, которого они помнят.
Воскресенье, 10 марта
комедия
В ролях Эван Джогиа, Келли Берглунд, Бо Мирчофф, Роксана Мескида, Тайлер Пози, Крис Аквилино
Создатель Грегг Араки
Главными героями сотканной из абсурда и парадоксов подростковой комедии являются Улисс, Карли, Форд и Северин из современного Лос-Анджелеса. Компания друзей находится в постоянных поисках себя, переживая множество приключений в погоне за сексом, любовью и славой. В пёстрой мешанине случайных интрижек, знакомств и разнообразных увеселений Улисс всё чаще обращает внимание на преследующие его странные, предостерегающие видения, заставляющие главного героя гадать: то ли он стал свидетелем некого тёмного мистического заговора, то ли курит слишком много травы.
боевик, приключения, фэнтези
В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Ян Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли
Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман
Экранизация одноимённого романа Нила Геймана. Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится телохранителем таинственного мистера Среды. Вдвоём им предстоит совершить почти невозможное — собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.
комедия
В ролях Лорен Лэпкус, Пит Холмс, Джордж Бэзил, Арти Лэнг, Ти-Джей Миллер, Джои Озенн
Создатель Пит Холмс
Третий сезон комедии завершится восьмым эпизодом под названием Mulaney. Кабельный канал HBO пока не сообщал о дальнейших планах в отношении сериала.
комедия, драма
В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни
Создатель Пол Эбботт
Четырнадцатый эпизод Found поставит точку в девятом сезоне. В конце января кабельный канал Showtime оформил семейной драмеди продление на десятый сезон.