Новости блогов — с 14 февраля по 3 марта

Михаил Судаков критически оценил дебютный клип группы ITZY. Даже к хореографии придрался — где это видано!

Михаил Судаков нашёл короткометражку про очень странный судебный процесс. Ещё никогда простая фраза про копировальную машину не была такой смешной.

Антон Кашарнов с удовольствием пересмотрел культовый ReBoot. Эпичное видео с гитарной дуэлью прилагается.

Николай Шутов погрузился в Paint-анимацию. Опенинг к аниме «Восхождение Героя Щита» в Paint? Почему бы и нет, забавно же.

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Юлия Лялина рассказала про про своего личного короткометражного фаворита на «Оскар». Пусть он и не победил в итоге, но просмотра достоин!