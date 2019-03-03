Новости сериалов — лучшее за неделю

«Тёмные начала» — тизер-трейлер сериала от ВВС — первый видеоролик с Джеймсом Макэвоем и Дафни Кин.
«Игра престолов» — трейлер сериалов, выходящих на HBO в этом году — свежие кадры из «Хранителей», «Игры престолов» и «Дедвуда».
«Беверли-Хиллз, 90210» вернётся на экраны уже летом — в виде мокьюментари, где актёры из оригинального сериала сыграют самих себя.
«Тик» — трейлер второго сезона с датой выхода — пародия на супергероику возвращается в начале апреля.
«А вот и Чарли» — трейлер музыкальной комедии с Идрисом Эльбой — актёру досталась роль диджея и няньки.
Студия Warner Bros. может заняться возрождением многосерийного «Константина» — возможно, даже от рекастинга откажутся и вернут на роль Мэтта Райана.
«Звёздный путь: Дискавери» получил продление на третий сезон — и добавил в штат проекта ещё одного шоураннера.
«ОА» — трейлер второго сезона с датой выхода — продолжение мистической драмы выйдет на Netflix 22 марта.
Супербой войдёт в команду второго сезона «Титанов» DC — Коннера Кента сыграет актёр-новичок.
«Зубастики: Новая пирушка» — трейлер, постер и дата выхода комедийного ужастика — восьмисерийное продолжение культового кино выйдет на потоковом сервисе Slasher 21 марта.