Новости сериалов — лучшее за неделю

«Тёмные начала» — тизер-трейлер сериала от ВВС — первый видеоролик с Джеймсом Макэвоем и Дафни Кин.

«Беверли-Хиллз, 90210» вернётся на экраны уже летом — в виде мокьюментари, где актёры из оригинального сериала сыграют самих себя.

«Тик» — трейлер второго сезона с датой выхода — пародия на супергероику возвращается в начале апреля.

«А вот и Чарли» — трейлер музыкальной комедии с Идрисом Эльбой — актёру досталась роль диджея и няньки.

Студия Warner Bros. может заняться возрождением многосерийного «Константина» — возможно, даже от рекастинга откажутся и вернут на роль Мэтта Райана.

«Звёздный путь: Дискавери» получил продление на третий сезон — и добавил в штат проекта ещё одного шоураннера.

«ОА» — трейлер второго сезона с датой выхода — продолжение мистической драмы выйдет на Netflix 22 марта.

Супербой войдёт в команду второго сезона «Титанов» DC — Коннера Кента сыграет актёр-новичок.