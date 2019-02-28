«А вот и Чарли» — трейлер музыкальной комедии с Идрисом Эльбой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Музыкальная комедия «А вот и Чарли» с Идрисом Эльбой и Пайпер Перабо обзавелась полноценным трейлером. Сериал выйдет на потоковом сервисе Netflix 15 марта.

Главный герой восьмисерийной комедии — диджей и закоренелый холостяк Чарли (Эльба), переживающий не лучшие времена. Жизнь подкидывает ему последний шанс добиться успеха — правда, для этого придётся понянчиться с Гэбби, трудным ребёнком перебравшейся из США в Лондон суперзвезды Сары (Перабо).

В сериале также снимаются Джей Джей Филд, Фрэнки Херви, Анджела Гриффин, Гас Хан, Джоселин Джи Эсьен, Джейд Аноука, Кэмерон Кинг и Дастин Демри-Бёрнс.

Сценаристами числятся Лаура Нил, Феми Ойениран и Виктория Азаре-Арчер. Режиссёрское кресло делят Тристрам Шапиро («Сообщество», «Несгибаемая Кимми Шмидт») и Мэтт Липси («Задиры»). Исполнительными продюсерами помимо Эльбы и Шапиро выступают Гари Рич и Мартин Джойс. Производство курируют Brown Eyed Boy Productions и Green Door Pictures.