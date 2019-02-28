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NBC продлил «Бруклин 9-9» на седьмой сезон

Не для того телеканал NBC спас «Бруклин 9-9» от неминуемой гибели, чтобы своими руками прикончить его по прошествии года. Многочисленные поклонники сериала и персонально Марк Хэмилл могут ликовать — полицейская комедия уже точно вернётся на экраны с седьмым сезоном. Радостной вестью создатели поделились в твиттере.

18-серийный шестой сезон в разгаре, но уже сейчас понятно, что с рейтингами у него всё в полном порядке. Воодушевлённые чудесным спасением зрители с новой силой прильнули к экранам — дебютный эпизод с ходу установил локальный рейтинговый рекорд сериала за последние три года и на 82% улучшил показатели премьеры пятого сезона. В дальнейшем «Бруклин 9-9» продолжил демонстрировать внушительные результаты и быстро обеспечил себе звание самого высокорейтингового ситкома NBC, обойдя таких маститых соперников, как «Хорошее место» и «Уилл и Грейс».

К своим ролям вернутся Энди Сэмберг, Андре Брауэр, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Стефани Беатрис, а также наконец-то удостоившиеся чести упоминания в заставке Джоэль Маккиннон Миллер (Скалли) и Дирк Блокер (Хичкок). Покинувшая постоянный каст Челси Перетти продолжит время от времени заглядывать на огонёк.

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Бруклин 9-9
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