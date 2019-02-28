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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«ОА» — трейлер второго сезона с датой выхода

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона мистической драмы «ОА» (Original Angel). Продолжение сериала выйдет 22 марта.

Главная героиня истории — Прэйри Джонсон, однажды пропавшая без вести и вернувшаяся домой спустя семь лет. Окружающие считают это чудом — Прэйри была слепой, а вернулась зрячей. Ничем не поделившись с родителями и властями, девушка рассказывает всю правду о себе четырём незнакомцам и просит их помощи в одном очень важном деле. Второй сезон погрузит Прэйри в новое измерение, а также познакомит зрителей с новыми персонажами. Один из них — новый знакомый главной героини Карим Вашингтон — частный детектив, расследующий дело пропавшей девочки-подростка.

В сериале снимаются Брит Марлинг, Джейсон Айзекс, Кингсли Бен-Адир, Эмори Коэн, Филлис Смит, Элис Крайдж, Патрик Гибсон, Брендан Мейер, Брэндон Переа и другие.

Марлинг и режиссёр сериала Зал Батманглидж («Сосны») числятся создателями и исполнительными продюсерами проекта наряду с Брэдом Питтом, Деде Гарднер, Джереми Клейнером и Майклом Шугаром из Anonymous Content («Настоящий детектив»).

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