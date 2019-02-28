Сериал «Ответный удар» продлён на финальный сезон

Команда «Ответного удара» отправляется на покой, но перед этим ещё раз спасёт мир от террористов. Совместный проект американского кабельного канала Cinemax и британского Sky One получил продление на восьмой — заключительный — сезон.
Многосерийный боевик, для которого шестой сезон послужил своеобразной сюжетной перезагрузкой, основан на одноимённом романе служившего в САС писателя Криса Райана и повествует о команде профессионалов из британского элитного контртеррористического отдела, которые без передышки мотаются по всему миру, устраняя потенциальные угрозы международной безопасности.
В сериале снимаются Алин Сумарвата, Дэниел Макферсон, Роксанна Макки, Уоррен Браун и Джейми Бамбер. Шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Джек Лотиан.
Заключительный десятый эпизод седьмого сезона выйдет в эфир 29 марта.