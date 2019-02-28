 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю «Кэрол и Тьюсдэй» — трейлер музыкальной фантастики от режиссёра «Ковбоя Бибопа» Поездка в Англию на Retro Games Fair 2018 — ярмарку старых игр, консолей и компьютеров Apex Legends — релиз, детали и трейлеры «королевской битвы» в мире Titanfall Вся правда о Мамору Хосоде
 
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.tvwise.co.ukwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сериал «Ответный удар» продлён на финальный сезон

Команда «Ответного удара» отправляется на покой, но перед этим ещё раз спасёт мир от террористов. Совместный проект американского кабельного канала Cinemax и британского Sky One получил продление на восьмой — заключительный — сезон.

Многосерийный боевик, для которого шестой сезон послужил своеобразной сюжетной перезагрузкой, основан на одноимённом романе служившего в САС писателя Криса Райана и повествует о команде профессионалов из британского элитного контртеррористического отдела, которые без передышки мотаются по всему миру, устраняя потенциальные угрозы международной безопасности.

В сериале снимаются Алин Сумарвата, Дэниел Макферсон, Роксанна Макки, Уоррен Браун и Джейми Бамбер. Шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Джек Лотиан.

Заключительный десятый эпизод седьмого сезона выйдет в эфир 29 марта.

1 Обсудить
Темы
 
Ответный удар
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
BBC Studios планирует экранизировать «Плоский мир» Терри Пратчетта
 
Тизер сериала «Беовульф»
 
Сериал «Мистер Хутен и леди» оставили без второго сезона

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-170: Пронзающий бывший
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda
 
Syfy отказался продлевать «Пространство» на четвёртый сезон
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 233: Было ваше, стало наше
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тихое место»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Sinking City - разработчики адвенчуры по вселенной Лавкрафта представили новый геймплей, посвященный детективной составляющей игрыDissidia Final Fantasy NT анонсирована для PCВ World of Warships появилась новая линейка кораблей Королевского флотаНе взлетело - создававшая игры для PlayLink от Sony студия Wish объявила о своем закрытииLost Reavers - сервера эксклюзивного для Wii U мультиплеерного экшена от продюсера Кацухиро Харады скоро закроют
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика