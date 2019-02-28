Сериал «Ответный удар» продлён на финальный сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Команда «Ответного удара» отправляется на покой, но перед этим ещё раз спасёт мир от террористов. Совместный проект американского кабельного канала Cinemax и британского Sky One получил продление на восьмой — заключительный — сезон.

Многосерийный боевик, для которого шестой сезон послужил своеобразной сюжетной перезагрузкой, основан на одноимённом романе служившего в САС писателя Криса Райана и повествует о команде профессионалов из британского элитного контртеррористического отдела, которые без передышки мотаются по всему миру, устраняя потенциальные угрозы международной безопасности.

В сериале снимаются Алин Сумарвата, Дэниел Макферсон, Роксанна Макки, Уоррен Браун и Джейми Бамбер. Шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Джек Лотиан.

Заключительный десятый эпизод седьмого сезона выйдет в эфир 29 марта.