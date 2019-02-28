«Беверли-Хиллз, 90210» вернётся на экраны уже летом

Телеканал FOX не стал никому уступать свою культовую молодёжную драму 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» и сам покажет долгожданное воссоединение. Шестисерийный проект «90210», хоть и вернёт на экраны почти весь старый актёрский состав — Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриэль Картерис, технически ремейком не будет. Всё дело в том, что они сыграют не персонажей оригинала, а себя, сериал-мокьюментари вдохновлён реальной жизнью самих актёров.

По сюжету герои, чьи пути разошлись 20 лет назад с окончанием сериала, решают воссоединиться, чтобы замутить ремейк. Но процесс съёмок может стать более увлекательным зрелищем, чем их результат, — что произойдёт, когда бывшие возлюбленные, друзья и заклятые враги вновь встретятся?

Вот что говорит об этом безобразии Спеллинг:

Технически это не ремейк — их сейчас делают все, и мы не хотим быть последними, кто до этого додумался. Никто не хочет видеть нас играющими постаревшие версии своих героев. Но все хотят увидеть, как мы играем своих героев. И это то, что мы будем делать, — весь актёрский состав сыграет слегка гиперболизированные версии самих себя.

Также она сообщила, что Люк Перри, снимающийся в Канаде в сериале от The CW, постарается принять участие в проекте, если ему позволит рабочий график. А на возвращение Шеннен Доэрти, по-видимому, надеяться не стоит.

Крис Альбергини и Майк Чесслер напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами вместе со всей шестёркой актёров. Шоураннер проекта — Ген Мейнард.