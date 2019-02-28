«Тик» — трейлер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выкатил трейлер второго сезона «Тика». Пародийная супергеройская комедия вернётся к зрителям с десятью свежими эпизодами 5 апреля.

Юмористический боевик по одноимённому комиксу Бена Эдлунда рассказывает о приключениях невероятно сильного, но откровенно туповатого супергероя Тика (Питер Серафинович) и его помощника поневоле Артура (Гриффин Ньюман). Второй сезон продолжит освещать героические эскапады нетривиального дуэта и расширять супергеройский «бестиарий».

В сериале снимаются Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие.

Эдлунд («Светлячок») входит в команду исполнительных продюсеров проекта, где также состоят Уолли Пфистер, Барри Джозефсон, Барри Зонненфельд («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патрик Варбертон. Производством занимаются Amazon Studios и Sony Pictures Television.