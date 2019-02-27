«Звёздный путь: Дискавери» получил продление на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис CBS All Access оформил раннее продление сериалу «Звёздный путь: Дискавери». Вдобавок к творческой команде третьего сезона присоединился второй шоураннер — компанию Алексу Куртцману составила Мишель Парадайз («Первородные»).

Новая глава культового франчайза рассказывает об экипаже космолёта «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях к многочисленным дальним мирам команда подвергается различным испытаниям на прочность. В начале второго сезона к команде звездолёта присоединились члены экипажа легендарного судна «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кристофером Пайком.

В сериале снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Джейсон Айзекс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Рэйн Уилсон и другие.

Производством сериала занимаются CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment.