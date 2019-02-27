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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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На Disney+ может появиться сериал о диснеевских злодеях

По информации издания Production Weekly, для стриминговой платформы Disney+ готовят очередной многосерийный проект, и что удивительно, не по вселенной «Звёздных войн». Сериал посвятят диснеевским злодеям.

Никаких деталей о сюжете и главных действующих лицах пока нет и в помине. Предполагается, что какие-либо подробности могут огласить на официальной премьере потокового сервиса, где поведают об оригинальных проектах, которыми собираются наполнять медиатеку Disney+.

Зато известно, что работать над сериалом будут Стив Перлман («Однажды в сказке») и Майкл Ситцман («Реанимация»). Съёмочный процесс планируют запустить в следующем году в Ирландии силами дублинской Ardmore Studios.

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