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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Утопия» от Amazon продолжает пополнять основной актёрский состав

В американской «Утопии» очередное пополнение актёрского состава — в сериал потокового сервиса Amazon записались Эшли Латроп («Сирены»), Десмин Боргес («Ты — воплощение порока»), Фаррах Маккензи («Удача Логана») и Кристофер Денэм («Миллиарды»).

Фантастический триллер повествует о приключениях фанатов культового комикса «Утопия», загоревшихся идеей раздобыть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение графического романа. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за рукописью главные герои вляпались в международный заговор и вынуждены примерить на себя роль спасителей человечества.

Латроп сыграет весёлую и добросердечную Беки, благодаря своей доброте и сочувствию надеющуюся добраться до заветного комикса, который может спасти ей жизнь. Боргес перевоплотится в Уилсона Уилсона — парня выдающегося ума, параноика, одержимого теорией заговора и «Утопией», по его мнению, содержащей тайное знание о будущем мира. Маккензи досталась роль Элис — удочерённой сиротки, умной, любознательной и решительной. Наконец, Денэм сыграет смертельно опасного, безэмоционального и асоциального Арби, чей ледяной фасад начинает трескаться, когда он узнаёт правду о своём детстве.

Ранее в кастинг-лист девятисерийного проекта записались Саша Лэйн (Джессика Хайд), Рэйн Уилсон (Майкл Стернс), Дэн Бёрд (Иэн) и Кори Майкл Смит (Томас Кристи).

Создателем, сценаристом и шоураннером сериала выступает Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»); она же состоит в команде исполнительных продюсеров наравне с Джессикой Роудс («Любовники»), Шэрон Холл («Пространство»), Дьедериком Сантером («Гранчестер») и коллегами по оригинальной «Утопии» Карен Уилсон и Деннисом Келли. Производством занимаются Endemol Shine North America, Kudos и Amazon Studios.

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Утопия
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