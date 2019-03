Студия Warner Bros. может заняться возрождением многосерийного «Константина»

По информации портала We Got This Covered, студия Warner Bros обдумывает возвращение на малые экраны сериала о знаменитом борце с нечистью Константине. И наиболее вероятным кандидатом на роль заядлого курильщика является Мэтт Райан, за которым персонаж закреплён со времён не слишком удачного теледебюта на NBC.

Из-за низких рейтингов художественный сериал прикрыли после первого сезона, однако с тех пор охотник на демонов из вселенной DC успел засветиться в «Стреле» и «Легендах завтрашнего дня» на The CW, анимационном сериале-продолжении на CW Seed и в мультфильме «Тёмная Вселенная» (Justice League Dark).

Буде это не пустые разговоры, и проект действительно находится в разработке, любопытно будет понаблюдать, куда он в конце концов приземлится. Наиболее очевидных вариантов два: телеканал The CW или потоковый сервис DC Universe.