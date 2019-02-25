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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» — трейлер сериалов, выходящих на HBO в этом году

Кабельный канал HBO выкатил сборный трейлер сериалов, которые покажет в этом году. Всего в видеоролике упомянуто свыше 30 проектов, и пока что далеко не у всех имеется официальная дата выхода.

Среди прочих особый интерес вызывают несколько громких премьер и возвращений. В трейлере оказалась парочка свежих кадров из заключительного сезона «Игры престолов» и полнометражного финала «Дедвуда». Также ролик напомнил о возвращении в эфир «Кремниевой долины», «Большой маленькой лжи» и «Вице-президента».

В многообещающих новинках засветились «Екатерина Великая», «Чернобыль», «Хранители» и «Тёмные начала». Последний сериал — британский продукт, дистрибуцией которого в США будет заниматься HBO.

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