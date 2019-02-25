«Игра престолов» — трейлер сериалов, выходящих на HBO в этом году

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил сборный трейлер сериалов, которые покажет в этом году. Всего в видеоролике упомянуто свыше 30 проектов, и пока что далеко не у всех имеется официальная дата выхода.

Среди прочих особый интерес вызывают несколько громких премьер и возвращений. В трейлере оказалась парочка свежих кадров из заключительного сезона «Игры престолов» и полнометражного финала «Дедвуда». Также ролик напомнил о возвращении в эфир «Кремниевой долины», «Большой маленькой лжи» и «Вице-президента».

В многообещающих новинках засветились «Екатерина Великая», «Чернобыль», «Хранители» и «Тёмные начала». Последний сериал — британский продукт, дистрибуцией которого в США будет заниматься HBO.