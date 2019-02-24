Новые сериалы 25 февраля — 3 марта

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NBC

Эрика Шепард — блестящий агент ЦРУ, заслужившая громкую «славу» одного из самых злостных предателей в истории США и определённая отбывать срок в тюрьме сверхстрогого режима. Агент ФБР Уилл Китон, у которого попросту нет другого выбора, вынужден обратиться к Шепард за помощью в поимке крайне опасного преступника, которого женщина очень хорошо знает. Так, заключённая и спецагент начинают работать вместе, чтобы изловить врага, но у каждого из них своя причина усадить преступника за решётку.