Новые сериалы 25 февраля — 3 марта

Неделя отметится тремя многосерийными премьерами. На канале NBC выйдет первая серия драмы «Враг внутри», телеканал ABC покажет первый эпизод сериала «Виски Кавалер», а на потоковом сервисе Amazon выйдет первый сезон триллера «Вдова» с Кейт Бекинсейл.
Понедельник, 25 февраля
драма
В ролях Дженнифер Карпентер, Моррис Честнат, Раза Джаффри, Келли Гарнер, Кассандра Фриман, Ноа Миллс
Создатель Кен Вудрафф
Эрика Шепард — блестящий агент ЦРУ, заслужившая громкую «славу» одного из самых злостных предателей в истории США и определённая отбывать срок в тюрьме сверхстрогого режима. Агент ФБР Уилл Китон, у которого попросту нет другого выбора, вынужден обратиться к Шепард за помощью в поимке крайне опасного преступника, которого женщина очень хорошо знает. Так, заключённая и спецагент начинают работать вместе, чтобы изловить врага, но у каждого из них своя причина усадить преступника за решётку.
Вторник, 26 февраля
драма, боевик, криминал, детектив
В ролях Клейн Кроуфорд, Дэймон Уайанс, Киша Шарп, Джордана Брюстер, Кевин Рам, Мишель Митченор
Создатель Мэтт Миллер
Третий сезон полицейского боевика завершится пятнадцатым эпизодом The Spy Who Loved Me. Канал FOX пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
Среда, 27 февраля
боевик, комедия, драма
В ролях Лорен Коэн, Скотт Фоули, Ана Ортис, Тайлер Джеймс Уильямс, Валери Хубер
Сериал повествует о двух агентах ЦРУ, занятых спасением мира. Правда, с тех пор как им приходится работать в паре, главнейшей задачей обоих профессионалов-одиночек становится поиск точек соприкосновения, потому что сработаться у парочки никак не получается.
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
Шестнадцатая серия Harvey станет заключительной для восьмого сезона юридической драмы. По решению кабельного канала USA Network, сериал уйдёт на покой после девятого сезона.
Четверг, 28 февраля
комедия
В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард
Создатель Памела Адлон, Луис С.К.
Сэм — мать-одиночка, воспитывающая троих дочерей, а ещё актриса, берущаяся за маленькие и незначительные роли, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Скучать без дела главной героине не приходится, однако забота о детях и постоянные подработки не мешают Сэм уделять время на дружеские посиделки с друзьями и свидания.
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Второй сезон многосерийной драмы завершится семнадцатой серией goodbye. Канал ABC продлил сериал на третий сезон.
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
Пятнадцатый эпизод Please Say No One Else Is Dead завершит пятый сезон юридической драмы. Канал ABC пока не определился, что делать с сериалом дальше.
Пятница, 1 марта
драма, триллер
В ролях Кейт Бекинсейл, Алекс Кингстон, Чарльз Дэнс, Бабс Олусанмокун, Луиана Бонфим, Олафур Дарри Олафссон
Создатель Гарри Уильямс, Джек Уильямс
Главная героиня остросюжетной истории — Джорджия Уэллс, недавно пережившая смерть мужа, погибшего в авиакатастрофе. Однако спустя какое-то время женщина узнаёт, что супруг жив, и отныне теряет всякий покой, пока не докопается до истины. Для этого Джорджии придётся отправиться в Конго, где на каждом углу её поджидают невероятные открытия и опасности.
Воскресенье, 3 февраля
комедия, драма
В ролях Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард
Создатель Дженна Бэнс
Сюжет повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.