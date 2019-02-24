Новости сериалов — лучшее за неделю

Netflix закрыл «Карателя» и «Джессику Джонс» — эре «Защитников» на потоковом сервисе официально пришёл конец.
«Летящие сквозь ночь» не сумели долететь до второго сезона — низкие рейтинги разочаровали канал Syfy.
Герои фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» могут получить собственные сериалы на Disney+ — сольниками могут обзавестись Ки'ра и Лэндо Калриссиан.
Netflix назвал основной актёрский состав второго сезона «Видоизменённого углерода» — съёмки продолжения уже начались.
«Призрак дома на холме» получил второй сезон — и уже известно, что за книга послужит для него основой.
Режиссёр «Очень странных дел» снимет первые эпизоды «Колеса времени» — шоураннером назначен дин из сценаристов «Агентов Щ.И.Т.».
Четвёртый сезон станет для «Человека в высоком замке» последним — финальная телеглава выйдет осенью.
«Орден» — трейлер мистического триллера — подростковый мистический триллер выйдет в начале марта.
Lucasfilm, возможно, работает над мини-сериалом про Оби-Вана Кеноби — по слухам, в переработку попал полнометражный сольник о легендарном джедае.
Экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс подыскали идеального шоураннера — по крайней мере, во всём, что касается расы, гендера и сексуальной ориентации.