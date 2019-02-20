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Режиссёр «Очень странных дел» снимет первые эпизоды «Колеса времени»

Прошлой осенью Amazon запустил в разработку первый сезон экранизации книжного цикла Роберта Джордана «Колесо времени», а нынче занимается формированием творческой команды, куда зачислена режиссёр Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела») снимет первый и второй эпизоды.

Культовая фэнтезийная сага включает в себя больше дюжины романов, выходивших с 1990-го по 2013 год. Магией во вселенной «Колеса времени» разрешено пользоваться лишь женщинам. Морейн из могущественного тайного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие в компании пяти спутниц и спутников. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, если верить предсказаниям, спасёт человечество или уничтожит его.

Шоураннером и сценаристом выступает Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Вдова писателя Харриет Макдугал выступает консультирующим продюсером. Производство курируют Sony Pictures Television, Amazon Studios, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.

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Колесо времени
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