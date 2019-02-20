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Первоисточник: store.steampowered.com Прямая ссылка на новость:
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Steam закрыл свой видеораздел

Пользователи Steam сказали своё слово: не стоит смешивать твёрдое с пупырчатым. Кинофильмы и сериалы на торговой площадке Steam оказались попросту никому не нужны и Valve сворачивает лавочку. Не абы какая потеря, — подборка там была не самая широкая и, как выяснилось, не очень-то и востребованная. Люди предпочли пользоваться для загрузки и просмотра фильмов совсем другими сервисами.

Valve признала, что попытка расширить ассортимент магазина за счёт софта и фильмов не была такой успешной, как она планировала. Так что раздел с фильмами уже закрыт... ну, прикрыт. Существующее в магазине кино до сих пор находится по поиску, а пользователи, купившие там что-то ранее, смогут и дальше продолжать наслаждаться честно приобретённым видеоконтентом. Может, подобным шагом Valve намекает всем желающим, что неплохо бы успевать и нагребать себе эксклюзивного Steam-кинца на прощание? Ведь уже доказано, что с некоторым удаляемым из сервиса контентом такой трюк неплохо работает.

Теперь же команда Гейба Ньюэлла попробует не распыляться на всякие побочные продукты, а постарается сделать из Steam ещё более приятную среду для игроков. Собственно, совсем от видеоконтента Valve не отказывается, но теперь место в Steam найдётся только тем роликам, что напрямую связаны с какими-то играми и распространяются через соответствующие страницы.

Steam закрыл свой видеораздел
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