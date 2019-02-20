«Костюмированное приключение» — трейлер мультсериала по игре от Double Fine

Youtube-канал Cartoon Hangover (тот самый, где зародился отличный мультсериал Bravest Warriors от автора «Времени приключений») опубликовал трейлер мультсериала «Костюмированное приключение» (Costume Quest), создаваемого для Amazon Prime по игре Costume Quest от культовой студии Double Fine.

В далёком 2010 году, когда EA отказалась от сиквела Brütal Legend, студию Тима Шейфера спасла лишь череда смелых и успешных экспериментов. Одним из них было решение разбить Double Fine на маленькие команды, дать им сгенерировать собственные идеи и позволить воплотить наиболее интересные из них в жизнь. Одним из таких проектов и стал Costume Quest Таши Харрис — комедийная пошаговая ролевая игра для детей, сюжет которой вращался вокруг одной простой, но оттого не менее классной концепции: «А что если хэллоуиновские костюмы будут превращать детей в тех,кем они нарядились?». Идея полюбилась публике и Costume Quest даже обзавелась сиквелом, но потом франчайз надолго заглох. И вот теперь, много лет спустя, на его основе выпустят целый мультсериал.

Премьера «Костюмированного приключения» запланирована на 8 марта.