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«Плащ и Кинжал» — трейлер второго сезона с датой выхода

Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер второго сезона «Плаща и Кинжала». Супергеройская подростковая мелодрама из вселенной Marvel возвращается на телеэкраны 4 апреля. Премьера будет двухчасовой.

Тайрон Джонсон (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт) — подростки, хранящие общий секрет, о котором и не подозревали до повторной встречи друг с другом. Оба владеют суперсилами. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет перемещать в пространстве себя, предметы и людей, поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света целительные и смертельно опасные. Главные герои влюбляются друг в друга, однако их чувства делают мир вокруг ещё более опасным.

Шоураннером проекта числится Джо Покаски («Сорвиголова»); он же является исполнительным продюсером проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом. Производством заведуют Marvel Television и ABC Signature Studios.

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Видео Плащ и Кинжал
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