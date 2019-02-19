Netflix закрыл комедию «Друзья с колледжа» на втором сезоне

Комедия «Друзья с колледжа» завершилась на втором сезоне — потоковый сервис Netflix решил не продлевать сериал. Актёрский состав и создатели проекта Николас Столлер и Франческа Делбанко удостоились всяческих похвал от заказчика и были отпущены с миром.

Это история о компании друзей из Нью-Йорка, когда-то вместе поступивших учиться в Гарвард, а сейчас приближающихся к своему сорокалетию с богатым жизненным багажом, полным как успехов, так и неудач. Комедия рассказывает о запутанных взаимоотношениях, долгой дружбе, романтических привязанностях и ностальгии.

В сериале снимались Кигэн-Майкл Ки, Коби Смолдерс, Энни Парисс, Нат Факсон, Фред Сэвидж, Джэ Су Парк и Билли Айкнер.

Восьмисерийный второй сезон вышел 11 января.