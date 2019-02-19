«В пустыне смерти» — трейлер третьего сезона

Кабельный канал AMC выпустил трейлер второй половины третьего сезона сериала «В пустыне смерти», неделю назад пополнившего ряды закрытых проектов. Двухчасовой старт восьмисерийного остатка намечен на 24 марта.
Постапокалиптический боевик в духе фильмов, воспевающих восточные боевые искусства, является крайне свободной интерпретацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Это история о мастере-наёмнике Санни (Дэниел Ву) и его ученике с таинственным даром М. К. (Арамис Найт), которым предстоит долгое, смертельно опасное путешествие ради обретения истинного знания.
Авторы «Шанхайского полдня» и «Я — четвёртый» Альфред Гоф и Майлз Миллар числятся создателями, шоураннерами и главными сценаристами сериала. Производством занимается AMC Studios.