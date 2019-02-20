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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Четвёртый сезон станет для «Человека в высоком замке» последним

Потоковый сервис Amazon прощается с «Человеком в высоком замке». Четвёртый сезон, тизер которого появился в сети, станет для сериала заключительным. Премьерной даты у финальной телеглавы пока нет, но известно, что выход намечен на осень.

Свободная экранизация одноимённого романа-антиутопии Филипа К. Дика с Алексой Давалос и Руфусом Сьюэллом в главных ролях рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральные земли между ними стали убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

Шоураннерами четвёртого сезона числятся Дэниел Персивал («Ответный удар») и Дэвид Скарпа («Все деньги мира»). В команду исполнительных продюсеров входят Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус и Иза Дик Хакетт. Съёмки последнего сезона ещё идут и завершатся в следующем месяце.

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Человек в высоком замке
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