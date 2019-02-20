Майк Колтер из закрытого «Люка Кейджа» ушёл в пилот драмы «Зло» на CBS

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Оставшись за бортом потокового сервиса Netflix после закрытия марвеловского «Люка Кейджа», непробиваемый Майк Колтер нашёл работу на канале CBS. Актёр устроился в новый проект авторов «Хорошей жены» Мишель и Роберта Кингов — пилотный эпизод сверхъестественной драмы «Зло» (Evil).

В сериале столкнутся две давно противоборствующие стихии — наука и религия. Скептически настроенный психолог в исполнении Кати Херберс («Мир Дикого запада») изучает необъяснимые наукой дела: чудеса, одержимость и прочие необычные события — на предмет их божественного происхождения.

Компанию ей составляют строитель и студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи. Его-то и сыграет Майк Колтер.

Мишель и Роберт Кинг («Безмозглые») лично пишут сценарий пилота и выступают исполнительными продюсерами наряду с Лиз Глоцер («Касл-Рок», «Борьба за справедливость»). Премьера ожидается этой осенью.