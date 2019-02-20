Майк Колтер из закрытого «Люка Кейджа» ушёл в пилот драмы «Зло» на CBS

Оставшись за бортом потокового сервиса Netflix после закрытия марвеловского «Люка Кейджа», непробиваемый Майк Колтер нашёл работу на канале CBS. Актёр устроился в новый проект авторов «Хорошей жены» Мишель и Роберта Кингов — пилотный эпизод сверхъестественной драмы «Зло» (Evil).
В сериале столкнутся две давно противоборствующие стихии — наука и религия. Скептически настроенный психолог в исполнении Кати Херберс («Мир Дикого запада») изучает необъяснимые наукой дела: чудеса, одержимость и прочие необычные события — на предмет их божественного происхождения.
Компанию ей составляют строитель и студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи. Его-то и сыграет Майк Колтер.
Мишель и Роберт Кинг («Безмозглые») лично пишут сценарий пилота и выступают исполнительными продюсерами наряду с Лиз Глоцер («Касл-Рок», «Борьба за справедливость»). Премьера ожидается этой осенью.