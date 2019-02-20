«Вице-президент» — трейлер последнего сезона лучшей комедии HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

После почти двухлетнего перерыва на экраны возвращается титулованная комедия HBO «Вице-президент» — седьмой сезон политической сатиры стартует уже 31 марта и, что печально, станет для сериала заключительным.

Судя по всему, неутомимая Селина Майер (Джулия Луис-Дрейфус) вновь поборется за президентское кресло, и в этот раз ей достанется действительно серьёзный соперник в лице Джоны Райана (Тимоти С. Саймонс).

К своим ролям в финальном сезоне вернутся Тони Хейл, Анна Кламски, Мэтт Уолш, Рейд Скотт, Гэри Коул, Кевин Данн, Сара Сазерленд и Клеа Дювалл. Команда мечты в сборе!