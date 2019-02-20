«Летящие сквозь ночь» не сумели долететь до второго сезона

Кабельный канал Syfy решил не продлевать «Летящих сквозь ночь» на второй сезон. Высокобюджетная десятисерийная постановка по фантастическому рассказу Дж. Р. Р. Мартина, стартовавшая 2 декабря, невзирая на все усилия канала вроде показов на различных цифровых платформах с ограниченным количеством рекламных перерывов и телемарафонов в выходные дни, отметилась весьма скромными рейтинговыми показателями. Это и послужило основной причиной закрытия.

Фантастический триллер, события которого разворачиваются в будущем, повествует о команде учёных и телепате, отправившихся к границе Солнечной системы на космическом корабле The Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт со внеземной цивилизацией, однако на пути к цели переживают череду жестоких и необъяснимых происшествий. Творящееся на борту заставляет главных героев усомниться друг в друге и в себе самих, превращая экспедицию в кошмар.

В сериале снялись Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тёрнер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.

Сценаристом и шоураннером проекта выступил Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс»); он же вошёл в команду исполнительных продюсеров наряду с Мартином, Джином Клейном, Дагом Лайманом и другими. Производство курировали Universal Cable Productions и Netflix.