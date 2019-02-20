Экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс подыскали идеального шоураннера

Многосерийная экранизация «Вампирских хроник» Энн Райс, прошлым летом осевшая на Hulu, наконец-то обрела нового шоураннера, достойного заменить сбежавшего в неизвестном направлении Брайана Фуллера («Ганнибал», «Американские боги»). Сериалом займётся Ди Джонсон («Хорошая жена», «Нэшвилл»).

В своём фейсбуке Райс призывает поклонников возрадоваться тому, что столь талантливая женщина с богатым опытом в индустрии, к тому же нежно влюблённый в литературный первоисточник профессионал, возглавит работу над сериалом. Особо писательница отметила тот факт, что Джонсон является открытой лесбиянкой смешанной национальности, и это наделило её особым даром вписывать в проекты интересных, сложных персонажей из меньшинств. В общем, в плане гей-репрезентации от побега Фуллера проект никак не пострадал.

Райс лично занимается сценарной адаптацией вместе с сыном Кристофером Райсом. Мать с сыном также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Дэвидом Кантером и Стивом Голином. За производством присматривают Paramount Television и Anonymous Content.