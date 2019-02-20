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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Нил Гейман займётся возрождением антологии «Сказочник» Джима Хенсона

Культовую британскую телеантологию конца 80-х «Сказочник» (The Storyteller) от создателя Маппетов, автора «Тёмного кристалла» и «Лабиринта» Джима Хенсона ждёт возвращение на малые экраны. Об этом позаботятся писатель, продюсер и сценарист Нил Гейман («Американские боги», «Благие знамения»), Fremantle и The Jim Henson Company.

На создание оригинальной постановки Хенсона вдохновила учёба его дочери Лизы в университете, где она изучала фольклор и мифологию. Создатель сам срежиссировал несколько эпизодов, а над сценарием сериала работал Энтони Мингелла. Мир «Сказочника», на свой лад пересказывающего европейские сказки и легенды, населяют разнообразные волшебные существа. Постановка, в которой наряду с актёрами участвуют созданные студией Хенсона Creature Shop куклы, исследует такие универсальные понятия, как страх, желание, смерть и судьба, предлагая свежий взгляд на устоявшуюся дихотомию добра и зла.

Новая версия «Сказочника», сценарием которого займётся Гейман, обязуется свято блюсти традиции оригинала и особое внимание уделить главному персонажу сериала — тому самому Сказочнику, знакомящему зрителей с миром мифов.

Нил Гейман и Лиза Хенсон числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

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