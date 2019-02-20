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Первоисточники: www.starwarsnewsnet.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Lucasfilm, возможно, работает над мини-сериалом про Оби-Ван Кеноби

Людская молва под маской анонимных источников продолжает со сверхсветовой скоростью плодить слухи о сольных сериалах для персонажей вселенной «Звёздных войн». По информации портала StarWarsNewsNet, собственного шетисерийного мини-сериала на потоковом сервисе Disney+ удостоится мастер-джедай Оби-Ван Кеноби. Проект уже находится в производстве.

К слову, сыгравший культового персонажа в трилогии-приквеле Юэн Макгрегор не раз заявлял, что будет счастлив вернуться к роли. Правда, до сих пор речь шла о полнометражной постановке, но неудачный прокат фильма «Хан Соло: Звёздные войны: Истории», видимо, заставил Lucasfilm и Disney сбавить обороты киноконвейера. А вот переформатировать планировавшийся кинопроект в телеформат — неплохая альтернатива, тем более, говорят, сценарий великолепен.

В последние несколько дней интернет наводнили слухи о целой россыпи возможных сольников других героев из далёкой-далёкой галактики. На той или иной стадии разработки якобы находятся сериалы о Ки’ре, Лэндо Калриссиане, Финне, По Дэмероне, принцессе Лее Органе, Дарте Бэйне, рыцарях Рен, Роуз Тико и капитане Фазме.

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