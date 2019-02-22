Netflix назвал основной актёрский состав второго сезона «Видоизменённого углерода»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил видеопрезентацию актёрского состава второго сезона «Видоизменённого углерода». О том, что центрального персонажа вместо Юэля Киннамана сыграет Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности»), было известно ещё в июле, а теперь известны имена и других актёров, записавшихся в кастинг-лист проекта.

Видеоролик сообщает, что компанию Маки в продолжении фантастического боевика составят Симон Миссик (охотница за головами Трепп), Дина Шихаби (искусственный интеллект Dig 301, новая знакомая По), Торбен Либрехт (полковник Иван Каррера), Джеймс Саито (глава якудзы Хидеки Танаседа), а также старые знакомые из первого сезона Рене Элис Голдсберри (Куэллкрист Фалконер) и Крис Коннер (По).

Экранизация одноимённого романа Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. В первом сезоне ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Киннаман) получает шанс избавиться от тюремного срока и начать новую жизнь, согласившись найти убийцу тела-носителя своего заказчика-богача. О чём пойдёт речь во втором сезоне, пока неизвестно.

Шоураннерами продолжения выступают исполнительный продюсер и сценарист проекта Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань», «Флэш»). Производством занимается Skydance Television. Съёмки второго сезона стартовали 4 февраля в Ванкувере и продлятся до 25 июня.