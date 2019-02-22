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Первоисточник: bloody-disgusting.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix назвал основной актёрский состав второго сезона «Видоизменённого углерода»

Потоковый сервис Netflix выкатил видеопрезентацию актёрского состава второго сезона «Видоизменённого углерода». О том, что центрального персонажа вместо Юэля Киннамана сыграет Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности»), было известно ещё в июле, а теперь известны имена и других актёров, записавшихся в кастинг-лист проекта.

Видеоролик сообщает, что компанию Маки в продолжении фантастического боевика составят Симон Миссик (охотница за головами Трепп), Дина Шихаби (искусственный интеллект Dig 301, новая знакомая По), Торбен Либрехт (полковник Иван Каррера), Джеймс Саито (глава якудзы Хидеки Танаседа), а также старые знакомые из первого сезона Рене Элис Голдсберри (Куэллкрист Фалконер) и Крис Коннер (По).

Экранизация одноимённого романа Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. В первом сезоне ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Киннаман) получает шанс избавиться от тюремного срока и начать новую жизнь, согласившись найти убийцу тела-носителя своего заказчика-богача. О чём пойдёт речь во втором сезоне, пока неизвестно.

Шоураннерами продолжения выступают исполнительный продюсер и сценарист проекта Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань», «Флэш»). Производством занимается Skydance Television. Съёмки второго сезона стартовали 4 февраля в Ванкувере и продлятся до 25 июня.

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Темы
 
Видоизменённый углерод
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