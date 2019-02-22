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«Сумеречная зона» — трейлер ребута культовой антологии

Потоковый сервис CBS All Access выпустил полноценный трейлер «Сумеречной зоны». За ребутом культовой антологии присматривает оскароносный Джордан Пил («Прочь»). Первый сезон телевизионного альманаха стартует на стриминговой платформе 1 апреля.

Оригинальную постановку Рода Серлинга и её более поздние выпуски отличают жанровое разнообразие (драма, фэнтези, триллер, научная фантастика, ужасы), наличие неожиданных сюжетных поворотов и развязок, затрагивание глубоких философских тем и серьёзный взгляд на фантастику в целом. Трейлер современной версии делает ставку на мистику и саспенс.

В первом сезоне в различных эпизодах сыграли Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Наряду с Пилом за перезапуск отвечают исполнительные продюсеры Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон («Олдбой»). Производством занимаются CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.

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