Сценарист нового «Хеллбоя» возглавил многосерийное стимпанк-фэнтези «Эвермор»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Первая в своём роде производственная студия Legion M («Мэнди», «Джей и Молчаливый Боб 2»), позволяющая фанатам финансировать создание разнообразного контетна, включая фильмы и сериалы, берётся за многосерийный проект «Эвермор» (Evermor), вдохновлённый уникальным туристическим объектом — «Парком скульптур Доктора Эвермора» в Висконсине.

Многосерийное приключенческое фэнтези в жанре стимпанк, рассчитанный на широкую зрительскую аудиторию, расскажет о близнецах-сиротах Элли и Сэме, отправленных жить к поместье к своей чудаковатой тётушке доктору Кэтрин Эвермор. Вскоре детишки узнают, что мир вокруг, да и они сами далеки от обычных. Элли и Сэм обнаруживают удивительный механизм, позволяющий им путешествовать по многочисленным вселенным и посещать различные версии Земли, познавая безграничность человеческого опыта и переживая бессчётное количество собственных судеб.

Обязанности шоураннера взял на себя сценарист «Эврики» и «Хеллбоя» Эндрю Косби.

Legion M, созданная на базе краудфандинга, насчитывающая 75 тыс. участников и $ 5 млн на счету, поучаствует в производстве своего первого оригинального художественного сериала и нынче занимается поиском инвесторов и дистрибьюторов для проекта.