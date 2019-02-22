 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Кэрол и Тьюсдэй» — трейлер музыкальной фантастики от режиссёра «Ковбоя Бибопа» YouTube приравнял Pokemon Go к детской порнографии Лучшее аниме осени 2018 года Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сценарист нового «Хеллбоя» возглавил многосерийное стимпанк-фэнтези «Эвермор»

Первая в своём роде производственная студия Legion M («Мэнди», «Джей и Молчаливый Боб 2»), позволяющая фанатам финансировать создание разнообразного контетна, включая фильмы и сериалы, берётся за многосерийный проект «Эвермор» (Evermor), вдохновлённый уникальным туристическим объектом — «Парком скульптур Доктора Эвермора» в Висконсине.

Многосерийное приключенческое фэнтези в жанре стимпанк, рассчитанный на широкую зрительскую аудиторию, расскажет о близнецах-сиротах Элли и Сэме, отправленных жить к поместье к своей чудаковатой тётушке доктору Кэтрин Эвермор. Вскоре детишки узнают, что мир вокруг, да и они сами далеки от обычных. Элли и Сэм обнаруживают удивительный механизм, позволяющий им путешествовать по многочисленным вселенным и посещать различные версии Земли, познавая безграничность человеческого опыта и переживая бессчётное количество собственных судеб.

Обязанности шоураннера взял на себя сценарист «Эврики» и «Хеллбоя» Эндрю Косби.

Legion M, созданная на базе краудфандинга, насчитывающая 75 тыс. участников и $ 5 млн на счету, поучаствует в производстве своего первого оригинального художественного сериала и нынче занимается поиском инвесторов и дистрибьюторов для проекта.

+ Обсудить
Темы
 
Эвермор
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сценарист нового «Хеллбоя» возглавил многосерийное стимпанк-фэнтези «Эвермор»

Тоже интересно

 
Кино Росомаха возвращается. Тизер «Логана»
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — трейлер
 
Кино «Дед Мороз. Битва магов» — трейлер
 
Кино Как должен был развиваться сюжет в фильмах «Лига справедливости 2» и «Лига справедливости 3»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Бегущий по лезвию 2049»
 
«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Anthem - Николай Дроздов рассказывает о мире новой игры BioWareHalo: Infinite - глава студии 343 Industries поделилась новой информацией о процессе разработки предстоящего шутераСравнение физики в Crackdown и Crackdown 3Обзор SSD-накопителя ADATA XPG SX8200 ProВ PS Store стартовала распродажа в честь Дня защитника Отечества
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика